Екатеринбург, , 15:56 — REGNUM В Свердловской области таксисты готовы выполнить требование указа губернатора Евгения Куйвашева об установке в машины защитных экранов. Об этом они договорились на встрече с министром транспорта региона Василием Старковым.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

О том, что представителей фирм такси удалось убедить в необходимости такого шага, журналистам заявил сам Старков. Представители таксопарков подтвердили эту информацию. Пока таксистов не будут штрафовать за отсутствие необходимых щитков.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября часть таксистов Екатеринбурга устроила протест против установки защитных экранов. К ним вышел глава минтранса Свердловской области Старков и пригласил их на переговоры. По их итогам выяснилось, что представители ГИБДД не против таких экранов, а в их качестве подойдёт в том числе и обычная плёнка.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловским таксистам пригрозили штрафами за отсутствие перегородок

Читайте развитие сюжета: Свердловский минтранс и таксисты договорились по защитным экранам