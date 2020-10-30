Курган, , 15:56 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков 30 октября встретился с военными медиками Министерства обороны России. В Курганскую область прибыли специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России, чтобы помочь врачам региона в лечении больных COVID-19, сообщает пресс-служба главы региона.

Бригада военных медиков вчера ознакомилась с работой самых крупных ковидных госпиталей региона, развернутых на базе курганских больниц. Губернатор поблагодарил специалистов за поддержку и обсудил с ними направления работы, которая позволит повысить качество организации медицинской помощи жителям области. Военные медики поделятся с курганскими коллегами опытом работы в сложных ситуациях и борьбе с COVID-19, а также сами будут лечить пациентов.

«Мы проговорили вопросы дислокации, на какие направления в первую очередь поедут эти специалисты, потому что это высокопрофессиональные ребята, военные медики — особая профессия. Обсуждаем больницы города Кургана, Шадринска, несколько центральных районных больниц», — отметил Вадим Шумков по итогам встречи.

Старший группы прикомандирования Алексей Сигидаев поделился впечатлениями от меучреждений Кургана и планами:

«Мои предложения — медицинскую помощь оказывать по мере возможности учреждениям, которые мы согласуем, а организационно-консультативную помощь объединить. У нас есть главные специалисты в группе прикомандирования, с кем мы можем выезжать и координировать работу. Есть главный инфекционист, главный анестезиолог, лаборант и я, как организатор».

Напомним, с просьбой о выделении поддержки в связи с ухудшением эпидемической ситуации в Правительство РФ Губернатор обратился лично. Помимо врачей, которые прибыли по приказу Министра обороны, в Курганскую область Минздравом РФ направлены медицинские специалисты из других регионов. Они также будут оказывать как практическую, так и организационно-методическую помощь. Вадим Шумков отметил, что поддержка, которую оказывают Курганской области Минобороны и Минздрав в сложившейся эпидемической ситуации очень важна и позволит стабилизировать обстановку вместе с мерами, которые руководством области уже приняты. С начала года более чем в 10 раз увеличено число коек для больных коронавирусом. На станции скорой помощи поступило 60 новых автомобилей, закупается оборудование для диагностики, в том числе КТ и рентгены, лаборатории, приобретаются дополнительные кислородные концентраторы, идет работа по обеспечению медучреждений дополнительными стационарными системами подачи кислорода. Кроме того, особое внимание в регионе уделяют профилактическим мероприятиям, позволяющим снизить риск заражения: регулярно проводятся проверки объектов торговли, транспорта и жилого фонда. Ограничено проведение массовых мероприятий.

Читайте ранее: В Курганскую область прибыли военные врачи для борьбы с COVID-19