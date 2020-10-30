Ташкент, , 15:55 — REGNUM Авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» планирует запустить чартерные авиарейсы по маршруту Ташкент — Дели, сообщили в пресс-службе компании.

Авиарейсы запланированы на 12 ноября 2020 года. Из Ташкента в Дели самолет вылетает в 14:00 (12:00 мск), прилетает в 17:30 (15:00 мск). Рейс возвращается обратно в 19:00 (16:30 мск), прилетает в Ташкент в 21:30 (19:30 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» вернула из Абхазии 299 своих граждан. В ближайшее время планируется запустить еще один рейс через Сочи.

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