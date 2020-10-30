Красногорск, , 15:55 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял второй компонент прививки против коронавируса. Видеозапись посещения врачей опубликована в телеграм-канале главы региона.

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«В ближайшее время готовится вакцинация большая, у вас работы прибавится», — сказал Воробьёв врачам перед уколом.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября в эфире телеканала «360» Воробьёв рассказал, что уже сделал первую прививку, однако антитела пока не выработались. При этом он надеется на появление защиты после приёма второго компонента.