Минск, , 15:54 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 970 и превысило 97 тыс. Об этом 30 октября сообщает агентство БелТА со ссылкой на белорусский минздрав.

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По данным министерства, на сегодняшний день общее число выявленных в стране случаев заражения SARS-CoV-2 составляет 97 499.

Также сообщается, что за это же время в республике было зафиксировано четыре скончавшихся от COVID-19 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 977.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 85 892 человека вылечились от нового заболевания.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии было выявлено 984 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.