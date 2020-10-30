Джакарта, , 15:46 — REGNUM Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, новые случаи заражения коронавирусом были выявлены в 31 провинции Индонезии, сообщает Kompas.

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Известно, что в трёх провинциях не зарегистрированы новые случаи SARS-COV-2, а именно в Центральном Сулавеси, Малуку и Восточном Нуса-Тенггара.

Названы провинции с наибольшим количеством новых носителей коронавируса. В столице Индонезии Джакарте за сутки подтвердили 612 случаев заражения SARS-CoV-2, в провинции Западная Ява выявили 320 случаев, а в провинции Западная Суматра — 301 случай.

В Индонезии за сутки подтвердили 2897 случаев заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 октября 2020 года в Индонезии выявили 406 945 носителей SARS-CoV-2.

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