Москва, , 15:41 — REGNUM Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила патриарха Московского и всея Руси Кирилла обеспечить соблюдение необходимых санитарных мер в церквях Русской православной церкви. Об этом сообщается в письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия к епархиальным преосвященным на территории России.

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"В последние недели существенно увеличилось количество заболевших коронавирусной инфекцией в России. Главный санитарный врач России Анна Попова издала постановление, предписывающее ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, а также обратилась к святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о содействии в проведении профилактических мероприятий в храмах», — говорится в письме, опубликованном на сайте РПЦ.

В связи с письмом патриарх Кирилл благословил «строго соблюдать» уже введённые санитарные требования в монастырях и церквях.

Так, дежурные должны следить, чтобы прихожане входили в церкви только в масках. Священники также должны носить маски — даже на исповеди. Исповедующимся рекомендуется готовить список совершенных ими грехов на бумаге и подавать его принимающему исповедь священнику.