Белгород, 30 октября 2020, 15:58 — REGNUM Новым главным врачом горбольницы №2 Белгорода стал Роман Проценко. Об этом на брифинге 30 октября журналистам рассказала глава департамента здравоохранения и социальной защиты региона Наталия Зубарева.
Роман Проценко, в 2014 — 2019 годах возглавлявший детскую областную клиническую больницу, сменил на посту Антона Бондарева. По словам Наталии Зубаревой, Бондарев, возможно, уедет на работу в другой регион.
Горбольница №2 является главной ковид-площадкой в Белгородской области.