Уфа, , 15:43 — REGNUM Именем ушедшего из жизни мэра Уфы Ульфата Мустафина предложили назвать одну из улиц или скверов столицы Башкирии. Это предложение 30 октября сделал местный житель на официальной странице главы Башкирии Радия Хабирова в социальной сети, комментируя сообщение о кончине Ульфата Мустафина.

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"Ушел, служа городу. Предлагаю присвоить его имя одной из улиц города или скверу», — сообщил уфимец.

Отвечая на данный комментарий сотрудники городской администрации сообщили, что вопрос присвоения имени Ульфата Мустафина улице или скверу города будет рассмотрен на очередном заседании экспертной комиссии по переименованию, наименованию адресных элементов города. После этого, материалы будут переданы в Совет Уфы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 29 октября ушел из жизни после тяжелой болезни мэр города Уфы Ульфат Мустафин, с которой боролся 35 дней: COVID-19, пневмония, а также сопутствующие заболевания.

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