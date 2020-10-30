Москва, , 15:38 — REGNUM Сегодня, 29 октября. в Москве с официальным визитом побывал глава МИД Египта Самех Шукри. Египет снова поднял вопрос о возобновлении чартеров из России на курорты Красного моря, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Самех Шукри провел в Москве переговоры с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой Минпроторга Денисом Мантуровым.

На официальных встречах Самех Шукри подчеркнул стремление Египта возобновить чартерные рейсы из России. Глава МИД Египта заверил, что египетские аэропорты принимают самые строгие меры безопасности особенно в аэропортах Шарм-эль-Шейха и Хургады.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что сроки возобновление чартерных авиарейсов из России в Египет назвать трудно, это дело ближайшего времени.

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