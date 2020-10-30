Киев, , 15:28 — REGNUM На Украине с 2011 года заметно вырос уровень ксенофобии. К такому выводу пришли организаторы опроса «Всемирное исследование ценностей», результаты которого опубликованы на сайте Центра «Социальный мониторинг».

Так, 27,1% жителей Украины не желают соседствовать с иностранными мигрантами и работниками в сравнении с 19% в 2011 году. 24,8% опрошенных не хотят быть соседями с представителями другой национальности. Девять лет назад этот показатель составлял 17%. Нетерпимость к иноверцам в стране выросла с 15% до 22,5%.

Авторы исследования отметили, что Украина входит в число стран Европы с наиболее высоким показателем ксенофобии.

Опрос проводился с 21 июля по 17 августа 2020 года. Всего было опрошено 1286 человек на подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 57% опрошенных жителей Украины высказались против повторного введения жёсткого карантина.

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