Ставрополь, , 17:49 — REGNUM Менее 20% инфекционных коек, развернутых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, остаются незанятыми в Ставропольском крае. Реанимационные койки свободны на 39%, сообщили ИА REGNUM 30 октября в пресс-службе минздрава региона.

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К настоящему времени в медучреждениях Ставрополья оказывают помощь больным COVID-19 и внебольничной пневмонией на 3468 инфекционных койках, из которых 1341 оснащена кислородом. При этом выросло количество реанимационных коек, обеспеченных аппаратами искусственной вентиляции легких — их 318.

«Перепрофилирование мест в стационарах продолжается. <…> На сегодня в стационарах инфекционные койки свободны на 18%, реанимационные — на 39%», — сказано в сообщении.

По официальным данным на утро 30 октября, на Ставрополье зарегистрировано почти 21,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Накануне в крае диагноз подтвердился у 195 человек, что стало «рекордным» суточным приростом с начала пандемии. Выздоровели в регионе более 15,8 тыс. носителей инфекции, 422 пациента скончались.