Санкт-Петербург, , 15:25 — REGNUM В Санкт-Петербурге на 83-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств России, бывший солист Мариинского театра и педагог Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой Геннадий Селюцкий. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба Мариинского театра.

«С прискорбием сообщаем, что вчера ушёл из жизни заслуженный деятель искусств России, педагог и в прошлом солист Мариинского театра Геннадий Селюцкий», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, Геннадий Селюцкий родился 23 декабря 1937 года в Петрозаводске и окончил Ленинградское хореографическое училище им. А. Я. Вагановой в 1956 году. С 1956 по 1990 год выступал на сцене Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова. С 1963 года работал в Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, где стал воспитателем целой плеяды артистов. С 1991 года работал с артистами балета Мариинского театра в качестве балетмейстера-репетитора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве в возрасте 56 лет скончался главный дирижер и музыкальный руководитель санкт-петербургского Михайловского театра Александр Ведерников.