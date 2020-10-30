Москва, 30 октября 2020, 15:19 — REGNUM Власти Швейцарии с 29 октября отменили обязательный 10-дневный карантин по коронавирусу для российских туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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Также Швейцария не требует при въезде в страну ПЦР-тест на коронавирус. Также, несмотря на рост заболеваемости COVID-19, власти Швейцарии не планируют приостанавливать прямое авиасообщение с РФ.
Вместе с тем правительство Швейцарии вводит ряд новых ограничений: вводится обязательный масочный режим в общественных местах. Закрываются ночные клубы, ресторанам разрешено работать только до 23:00, переводятся на дистанционное обучение вузы и т. д.
Как сообщало ИА REGNUM, Министерство здравоохранения Швейцарии исключило Россию из перечня стран с повышенным риском заражения коронавирусом.
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