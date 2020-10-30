Москва, , 15:13 — REGNUM На уходящей неделе в центре внимания Telegram-каналов продолжал оставаться коронавирус, однако и в таких условиях находилось место любопытным историям про самое разное: про экстремального спортсмена-пенсионера, случайно найденное в центре города кладбище и многое другое. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

В Тамбовской области запланировали грандиозную акцию: высадить тысячи кустов сирени в скверах, парках и аллеях во всех городах и районных центрах к 150-летию композитора Сергея Рахманинова. Сирень была его любимым цветком, напоминает канал «Тамбовская область». Юбилей будут отмечать в 2023 году, так что времени для реализации планов достаточно.

«К продуктам из Коренной и упаковке относиться с благоговением. После использования коробку сжечь»: такие надписи можно прочесть на упаковках пряников из Коренной пустыни. Прочитавшая их женщина удивилась необычной просьбе и написала жалобу в администрацию Курской области. Там согласились, что «пряник не должен призывать сжигать», передает 46ТВ. Проблему будут решать специалисты.

В Костромской области радуются решению ЮНЕСКО, которое включило Кологривский лес в число значимых природных заповедников и биосферных резерваторов. Признание на международном уровне поможет получить дополнительное финансирование на развитие территории, сообщает «Родина снегурочки».

Более печальная история пришла из Старого Оскола, где жительница случайно обнаружила в центре города кладбище. Это старое еврейское кладбище давно считалось стертым с лица земли. Ситуация осложнилась тем, что на месте захоронений запланирована масштабная стройка, передает «Белгород №1».

Калуга — новогодняя столица текущего года. Однако об этом мало кто знает. Нет даже специального сайта праздника, нет акций в соседних городах, в том числе в Москве. В городе надеются, что ситуацию за оставшееся время исправят. «А то ведь действительно: кто, кроме калужан, знает о том, какие великие торжества намечены в Калуге?» — задается вопросом «Калужский мечтатель».

Северо-Западный федеральный округ

Тем временем Санкт-Петербург вообще может остаться без новогодних елок на улицах — из-за коронавируса. По словам главного санитарного врача города, десятидневные каникулы петербуржцев пройдут без массовых гуляний и праздничных мероприятий, передает грустную новость канал «В центре Петербурга».

А в Сыктывкаре готовятся к запуску двух новых городских пространств: аллеи и площади, которые должны открыться в 2021 году. «Усы Печорина» радуются, что в городе станет больше света: «Действительно, нам на севере его очень не хватает. Нужна яркая иллюминация, как в Скандинавии, чтобы эндорфин хоть немного под кожей задерживался».

Приволжский федеральный округ

«Злой самаритянин» узнал, что исправительная колония в области займется производством колючей проволоки с романтическим названием «Егоза». «Можно сказать, «товар для своих», — шутит канал.

Уральский федеральный округ

На Урале обсуждают неутешительные итоги проверки Генпрокуратуры. Анализ, проведенный в 230 водоемах Уральского федерального округа, показал, что ни в одном нет чистой воды. «Славно работают предприятия округа, молодцы, гордимся! (На самом деле, нет)», — отмечает канал «ЯсУрала».

Необычная новость, связанная с пандемией, пришла из ЯНАО. Здесь, в городе Ноябрьск, в честь умершей от коронавируса фельдшера назвали целый микрорайон, где находится больничный городок. Об этом пишет «Упорный край».

Сибирский федеральный округ

Звездой интернета на уходящей неделе стал семидесятилетний экстремал из Красноярска, который без страховки спустился вниз головой со скалы. Видео с его подвигом было растиражировано в западных соцсетях, попало в New York Post и Daily Mail. «Бузотеры и воронье» пишут, что экстремала зовут Андрей Дидух, он же «Дедушка-Паук», а за рубежом его прозвали «бесстрашным бородачом».

Южный федеральный округ

В Волгограде опасаются переписи населения, которую перенесли на апрель 2021 года. Из города в это время многие выезжают на заработки. «Волгоград, который по факту уже не миллионник, может официально потерять этот статус», — отмечает «Сталингумрак».

Севастополь и Симферополь вошли в пятерку городов России с самым дорогим съемным жильем. В Москве снять квартиру на месяц стоит в среднем 40 тысяч рублей, в Сочи — 25 тысяч, в Севастополе — 23 тысячи, в Санкт-Петербурге 22 тысячи, в Симферополе — 20 тысяч рублей, пишет «Как там Крым?«

На Кубани — необычное преступление. Из частного дома украли бассейн. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. Кражу совершил рабочий, который занимался благоустройством территории потерпевших. Бассейн уже вернули хозяевам, преступник задержан, узнала «Живая Кубань».

Северо-Кавказский федеральный округ

«Страновед» передает, что Северный Кавказ традиционно показал высшие баллы в рейтинге уровня безработицы. В целом по стране число регионов, где безработным считается каждый десятый, выросло. Год назад таких регионов было шесть, теперь — тринадцать.

Дальневосточный федеральный округ

«Мачо с Авачи» пишет, что очередной праздник в стране пройдет онлайн: это Хололо, который отмечают коряки, когда заканчивается сезон охоты и рыбалки. Праздник из-за коронавируса можно посмотреть только онлайн.

Троллейбусное управление Читы к своему пятидесятилетию решило установить памятник троллейбусу. Для этого одну из списанных машин выставят на постамент, ее уже покрасили в брутальный черный цвет, что вызвало недоумение горожан. Chita.Ru передает, что памятник перекрасят: в золотой, но все равно с черным оттенком.

А во Владивостоке предложили принарядить к Новому году памятник Борцам за власть Советов на центральной площади города: горниста в Деда Мороза, одного из красноармейцев — в Снегурочку. «Право руля!» передает, что художнику, который выступил с этой инициативой, по слухам, недавно предлагали возглавить отдел по дизайну в мэрии города…

Такие истории рассказывали в Telegram-каналах на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.