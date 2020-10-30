Подгорица, , 15:13 — REGNUM За сутки в Черногории выявили 354 новых носителя коронавируса и зарегистрировали восемь смертей, сообщает институт общественного здравоохранения.

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Выздоровели за день 242 пациента, количество активных случаев в стране составляет 3729 человека. Показатель зараженных на 100 населения равен 592.

С начала года в стране от последствий COVID-19 умерли 290 человек, показатель смертности — 1,6%.