Тбилиси, , 15:16 — REGNUM Показатели темпов распространения коронавируса в Грузии снижаются в последние дни благодаря тому, что в стране установилась теплая погода, а население стало чаще носить защитные маски. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 30 октября рассказал на брифинге глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

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«Погода пока хорошая установилась, тепло. Также в стране выросла культура ношения защитных масок», — сказал врач.

При этом он отметил, что согласно проведённым исследованиям, в Грузии маски носят только 55% населения, а нужно чтобы этот показатель вырос до 95%. По словам Гамкрелидзе, он сообщил об этом премьер-министру страны и тот допустил, что в стране ужесточат контроль над соблюдением масочного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, пик по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии был 24 октября, когда за сутки выявили 1941 носителя SARS-CoV-2. К 30 октября этот показатель снизился до 1696.

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