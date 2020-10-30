Варшава, , 15:11 — REGNUM Исследовательский центр Kantar провел опрос жителей Польши на предмет их отношения к протестующим против решения Конституционного суда об ужесточении запрета на проведение абортов. Результаты исследования опубликовало издание Gazeta Wyborcza.

Так, чуть больше половины респондентов (54%) признали, что солидарны с протестами. В то же время обратной точки зрения придерживаются 43% — они заявили, что не поддерживают демонстрации.

При более глубоком изучении результатов оказалось, что среди сторонников правящей консервативной партии «Право и справедливость» за протесты выступает всего 8%, в то время как 89% подвергает акции критике. Среди респондентов, которые симпатизирую оппозиционным партиям, обратная картина — более 80% сочувствуют протестующим.

Любопытно, что протесты поддерживает довольно внушительное число тех, кто называет себя верующими — 45%. В то время как 53% верующих респондентов против акций. Среди тех, кто считает себя неверующими, процент поддержки протестов составляет 81%.

В исследовании Kantar приняли участие 1000 респондентов — взрослых жителей разных регионов Польши. Опрос проводился 26−27 октября.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.