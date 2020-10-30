Владикавказ, , 15:09 — REGNUM В Северной Осетии школьные каникулы в 2020 году будут длиться дольше обычного. Министерство образования и науки приняло решение о их продлении из-за ухудшения ситуации по коронавирусу.

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«Сейчас эпидемиологическая ситуация осложняется, в связи с этим минобром принято решение о продлении каникул до 9 ноября», — приводит слова замминистра Алана Аликова портал «15-й Регион».

Напомним, в Северной Осетии, по данным федерального оперативного штаба на 30 октября, установлен «рекорд» по числу новых выявленных случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки прирост заболевших составил 61 человек. Общее число носителей инфекции за все время достигло 7152 человек. Скончались в регионе 70 пациентов.