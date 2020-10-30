Уфа, , 15:09 — REGNUM 288 случаев внебольничной пневмонии выявили за сутки в Башкирии. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

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По сообщению пресс-службы ведомства, при этом в регионе было выписано 276 пациентов, ранее переболевших этим заболеванием.

Отмечается, что в настоящее время в больницах получают лечение 201 пациент с COVID-19, при этом десять пациентов находятся в тяжелом состоянии, а два человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что за минувшие сутки в Башкирии было выявлено 92 случая заражения коронавирусом, а всего было зафиксировано 10 678 случаев заражения этой инфекцией, при этом 9645 человек справились с ней.

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