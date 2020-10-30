Архангельск, , 15:08 — REGNUM В Архангельской области качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения обеспечены только 62,2% населения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, качественной воды нет в 126 населенных пунктах региона, включая крупные города — Архангельск и Котлас.

«Удельный вес источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, составляет 30,6%, нецентрализованного — 17,8%. При этом удельный вес централизованных источников водоснабжения, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, из-за отсутствия зон санитарной охраны составляет 98%», — сообщили в прокуратуре.