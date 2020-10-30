Тюмень, , 15:07 — REGNUM В Тюмени ликвидирована несанкционированная свалка отходов рядом с аэропортом из-за угрозы массового скопления птиц. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Несанкционированная свалка пищевых отходов, строительного и бытового мусора способствует привлечению и массовому скоплению птиц и представляет реальную угрозу безопасности полётов, отмечают в надзорном ведомстве. Кроме того, свалка оказывает негативное воздействие и на окружающую среду.

Уральской транспортной прокуратурой было направлено в суд исковое заявление о возложении на администрацию города Тюмени обязанности ликвидировать свалку. Иск удовлетворён, отходы ликвидированы, вывезено более двух тысяч кубометров мусора.