Москва, , 15:03 — REGNUM Большинство мужчины в России (87%) готовы ухаживать за новорожденным ребенком, но брать отпуск по уходу за ребенком не хотят, заявляя, что оформлять декретный отпуск должна женщина (87%), приводит результаты исследования Аналитический центр НАФИ.

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Каждый десятый мужчина (12%) считает, что при рождении в семье ребенка, декретный отпуск на работе должны вместе и отец, и мать ребенка или оформить его друг за другом.

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Чаще всего чередовать декретный отпуск с женой или уходить в декрет самому предпочитают представители рабочих профессий (17%). Полностью готовы посвятить себя уходу за ребенком лишь 1% мужчин.

Опрос проведен в августе-начале сентября 2020-го среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 53 регионах России (% от всех опрошенных граждан мужского пола). Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, почти 40% мужчин не готовы решиться на то, чтобы уйти в декретный отпуск вместо матери ребёнка.

Подробности: 46% мужчин в России заявили о готовности уйти в декрет