Подгорица, , 15:02 — REGNUM Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий будет похоронен в крипте Xрама Bоскресения Xристова в Подгорице. Похороны состоятся в воскресенье, 1 ноября, сообщили в митрополии Черногорско-Приморской.

В субботу, тело митрополита будет перевезено в Цетинье, там отслужат литургию.

После этого к 14 часам 1 ноября тело вернут в Подгорицу, в Xрама Bоскресения Xристова, где заупокойную службу проведет сербский патриарх Ириней.

Всех, желающих проститься людей, просят соблюдать противоэпидемические меры.

Напомним, что митрополит Амфилохий скончался утром, 30 октября от последствий COVID-19. Его госпитализировали с подтвержденным коронавирусом 6 октября.