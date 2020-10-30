Санкт-Петербург, , 15:16 — REGNUM В официальную статистику умерших от COVID-19 включаются только те лица, у кого коронавирусная инфекция признана основной причиной смерти. Об этой норме напомнили 30 октября в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, отвечая на вопрос ИА REGNUM о расхождении цифр официальной статистики умерших от ковида и количества кремированных в специальном цехе городского крематория. Последних, по данным СМИ, существенно больше.

Свеча памяти Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Особые условия кремации распространяются на тех, кто умер от коронавируса, у кого коронавирус был сопутствующим заболеванием, а также на тех, кто умер от внебольничной пневмонии и проходил лечение в перепрофилированном под коронавирус стационаре», — пояснили ситуацию с кремацией в пресс-службе комздрава.

При этом там напомнили, что две последние категории не попадают в официальную статистику умерших, к которой причисляют только тех, у кого COVID-19, подтвержденный лабораторными тестами, признан основной причиной смерти при патологоанатомическом исследовании.

Кроме того, отметили в ведомстве, летальные случаи включаются в «ковидную» статистику лишь тогда, когда есть патологоанатомическое заключение и свидетельство о смерти.

«Только после того, как они готовы и введены в электронные системы учета, умерший попадает в статистику. Но и это не окончательный вариант, а оперативный. Диагноз может поменяться при получении новых данных», — разъяснили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

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Ранее издание «Фонтанка» на основании анализа данных журнала единственного в Петербурге крематория сообщило, что с 14 апреля по 27 октября 2020 года в специальном цехе крематория, куда доставляют тела умерших с положительным тестом на коронавирус и подозрением на него, кремировали 5868 тел. При этом на 28 октября в официальной статистике значилось 3674 летальных исхода, разница составила 2194 смерти.

По данным на 30 октября в Петербурге от COVID-19 скончался 3801 человек, в том числе 36 летальных исходов зафиксировали за последние сутки.

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