Дзержинск, Нижегородская область, , 14:59 — REGNUM За организацию дискотеки в одном из ночных клубов Нижегородской области суд оштрафовал предпринимательницу на 30 тысяч рублей. Об этом сообщили нижегородские СМИ 30 октября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

В отношении организаторов дискотеки составили протокол, так как «мероприятие в помещении кафе-клуба проходило ночью 20 сентября этого года в нарушение требований указа губернатора Нижегородской области «О введении режима повышенной готовности».

По информации издания ИА «Нижний Новгород», проверки проводились в середине октября этого года. Департамент региональной безопасности выявил три заведения в Нижнего Новгороде, которые нарушали эпидемиологические требования.

К нарушителям могут применить следующие санкции: предупреждение или наложение штрафа для граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей; для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

ИА REGNUM напоминает, что по данным на 30 октября в Нижегородской области зафиксирован еще 401 случай заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 подтвержден у 41 169 человек.