Волгоград, , 15:04 — REGNUM Четыре летальных исхода пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус зарегистрировано в Волгоградской области 30 октября. Скончались четверо мужчин, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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64-летний житель Волгограда сначала обратился в поликлинику по месту жительства. По результатам медосмотра его направлен на госпитализацию в областную клиническую инфекционную больницу №1. У 69-летнего пенсионера из Волгограда не удалось установить примерную дату и способ заражения — он в тяжёлом состоянии поступил в 16-ю больницу. Сюда же на скорой привезли жителя Волгограда 56 лет, который за сутки до ухудшения состояния отказывался от госпитализации. 63-летний мужчина из Дубовского района сначала лечился амбулаторно, но после прогрессирования болезни госпитализирован во вторую горбольницу Волжского.

По данным регионального оперштаба, в стационарах сейчас получают лечение 2553 человека с подтверждённым диагнозом.