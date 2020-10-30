Красногорск, , 14:56 — REGNUM В Московской области жителей начнут прививать от коронавируса уже в ноябре, заявил 30 октября глава региона Андрей Воробьёв.

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«Мы готовим 62 пункта и другие ресурсы для вакцинации‚ системно прививки от COVID-19 начнем делать в ноябре, а массово — с января», — написал он в своем Instagram.

Глава Подмосковья добавил, что вакцинация будет бесплатной — по полису ОМС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 30 октября, заместитель столичного мэра Анастасия Ракова заявила, что в московские клиники вакцина от коронавируса для массовой вакцинации поступит в течение месяца.

Она также призвала жителей не заниматься самолечением, поскольку в Москве имеется достаточный запас средств для лечения COVID-19.

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