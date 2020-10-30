Тюмень, , 14:50 — REGNUM Студенты Тюменского индустриального университета просят у руководства вуза перевода на дистанционное обучение. Они создали соответствующую петицию на change.org.

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Они также отмечают, что термометрия на входе в вуз показывает порой у студентов температуру 32−34 градусов. То есть данная антиковидная меря является неэффективной.

Руководство Тюменского индустриального университета считает, что пока уровень заболеваемости COVID-19 в вузе не критический. Он составляет среди студентов 0,34%, среди преподавателей — 0,45%. Для перевода на «дистант» определён уровень в 10% заболеваемости.