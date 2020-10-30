Екатеринбург, , 14:52 — REGNUM Акция протеста водителей такси в Екатеринбурге, которые выступили против установки защитных экранов в салоне автомобиля, вызвала споры среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 30 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Правильно… Это просто бизнес … Только для установки в салоне экрана не обходимо разрешения ГАИ, связанного с безопасностью движения и изменения заводских конструкций автомобиля. Лучше бы чаще протирали салон автомобиля раствором хлорки, как раньше было в СССР», — считает Сергей.

Ряд пользователей считают, что инициатива губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по установке защитных экранов в такси противоречит законодательству Российской Федерации. Имеется в виду, что экран между водителем и пассажиром является внесением изменений в конструкцию автомобиля.

«Установка экранов в авто — это внесение изменений в конструкцию авто. Почему ГИБДД не дает запрет на установку экранов?», — задаётся вопросом Евгения Б.

Другие пользователи указали на то, что обязанность по установке защитных экранов собираются возложить на самих водителей. Это может привести к росту стоимости поездок на такси в Екатеринбурге, считают они.

«Таксопарки установят экраны, материал, изготовление, монтаж это не 500 рублей и даже не 1000. А такси надо будет отбивать эти затраты, стоимость на услуги такси может подняться. То есть, опять платить за все будет народ», — поделился мнением Александр А.

Но нашлись те, кто высказал обратную точку зрения. По мнению ряда пользователей, водителям такси стоит провести акцию протеста, наоборот, за установку таких экранов. По их мнению, такси является крайне небезопасным транспортом, которое может стать источником распространения новой коронавирусной инфекции.

«Таксисты должны устраивать митинг за установку таких экранов. Это безопасность и физическая и противовирусная. Один таксист за день перевозит от 50 и более человек и если он переносчик, то всех перезаразил и дальше по цепочке», — пишет Екатерина Б.

Напомним, 30 октября в центре Екатеринбурга состоялась акция протеста водителей такси, которые выступили против установки защитных экранов в салоне автомобиля.