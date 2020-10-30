Уфа, , 14:50 — REGNUM Почти 300 сертификатов на общую сумму свыше 2,5 миллиона рублей были выданы медработникам, которые переболели COVID-19 в средне-тяжелой или тяжелой форме в Башкирии. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения.

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По словам председателя республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауля Халфина, помощь оказывается в рамках профсоюзной программы помощи при заболевании COVID-19. При этом многие медицинские работники переболели COVID-19 дома и есть факты повторного заражения.

Халфин сообщил, что выплаты Фонда социального страхования РФ (ФСС) на текущий момент получили порядка 1950 медиков Башкирии. При этом, в эту статистику не были включены сотрудники, которые относятся к немедицинскому персоналу (они выплаты ФСС не получают). Именно поэтому республиканский комитет профсоюза рекомендовал направлять целевые средства в первую очередь на помощь тем членам профсоюза, которые переболели COVID-19 или вирусной пневмонией, но при этом не получили никаких выплат.

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