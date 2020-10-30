Отрадненский район, , 14:45 — REGNUM На Кубани мужчина, назвавшийся «советником губернатора на общественных началах», в течение нескольких дней проводил встречи с жителями и сотрудниками администрации Отрадненского района. Раскрыли обман лишь через несколько дней.

Мужчина, назвавшийся советником губернатора, прибыл в Отрадненский район из станицы Динской 13 октября по приглашению группы жителей станицы Передовой во главе с местным депутатом. В этой станице «ревизор» провёл несколько дней: он встречался с жителями, сотрудниками администрации, его возили на объекты, все жалобы и предложения он выслушивал и тут же раздавал указания. Обман раскрылся после того, как сотрудников местной администрации смутила манера общения «чиновника». При проверке выяснилось, что человек с именем Виктор Козлов в администрации края не работает, сообщили «Кубанские новости».

Сам мужчина после этого выступил с извинениями в адрес губернатора края, администрации и жителей Отрадненского района.

«Уважаемые жители Отрадненского района, станицы Передовая! Я никогда в администрации края не работал и не работаю и не буду работать. Прошу искренне меня извинить. И у главы района прошу прощения, и у Вениамина Ивановича (губернатор края Вениамин Кондратьев — прим. ИА REGNUM). Я себя повёл во многом неправильно, очень сильно об этом жалею. Но я всегда уважал и ценил нашего губернатора и буду ценить», — говорится в видеообращении лжесоветника.