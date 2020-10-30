Екатеринбург, , 14:48 — REGNUM Водителей такси и таксопарки Свердловской области будут штрафовать на крупные суммы из-за отсутствия защитных экранов, заявил на брифинге министр транспорта Василий Старков.

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По словам Старкова, сумма штрафа может составить от 50 тысяч рублей. «Мы бы не хотели переходить к этим экстренным мерам», — сказал чиновник.

Министр добавил, что, по его ощущениям, легальные таксисты и таксопарки будут стараться исполнять указ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Старков уточнил, что защитным экраном будет считаться простая плёнка, отгораживающая водителя от пассажиров.

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