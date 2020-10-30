г. Кемь, , 14:51 — REGNUM Работы по ликвидации загрязнения реки Кемь нефтепродуктами после размыва части дамбы Белопорожской ГЭС-2 завершены. Об этом 30 октября заявил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

По его словам, для обеспечения безопасности работ по перекачке трансформаторного масла в утилизационную емкость и исключения попадания нефтепродуктов в реку было привлечено карельское профессиональное спасательное формирование «СМАРП». Работы по ликвидации загрязнения воды нефтепродуктами завершены в полном объеме 28 октября.

«Посредством авиаразведки беспилотником на удалении 4−5 км от станции зафиксирована радужная пленка, прибитая к берегу, ориентировочно длина пятна 1,5−2 км. Берег реки обработан специальным сорбентом. Сейчас специалистами отобраны пробы воды, проводятся лабораторные исследования», — уточнил глава региона.

Что касается строительных работ по поднятию и укреплению грунтовой перемычки в месте прорыва дамбы, то здесь работа ведется в две смены. Восстановление плотины планируется завершить 1 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, размыв участка дамбы Белопорожской ГЭС-2 произошел вечером 24 октября. В результате в реку Чирко-Кемь попало не менее 600 литров трансформаторного масла, в настоящий момент специалисты уточняют масштаб и количество нефтепродуктов, попавших в реку.

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