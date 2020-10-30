Красногорск, , 14:43 — REGNUM За минувшие сутки максимальный прирост новых случаев коронавируса в Подмосковье зафиксирован в Красногорском городском округе. Это следует из статистики, приведённой 30 октября штабом по профилактике распространения инфекции в Московской области.

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Согласно этим сведениям в Красногорске зарегистрирован 41 новых случай инфекции. Следом идёт Королев, где зарегистрировано всего на один случай меньше — 40 человек. Замыкает тройку «лидеров» Ленинский округ, где за сутки коронавирус подтвердился у 35 граждан.

Всего же по состоянию на 30 октября в Подмосковье выявлено 524 новых случая коронавируса.

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