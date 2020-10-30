Москва, , 14:29 — REGNUM На фоне подъема статистики заболеваний пандемией коронавируса в мире и в России многие компании усиливают свои маркетинговые коммуникации, «подсвечивая» свои сервисы и услуги с правильной стороны, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Да, заболеваемость резко возросла в России и практически во всех странах мира. Но это не самый хороший повод нагнетать негатив на этом фоне, продвигая свой бренд.

Новость о закупках товаров и продуктов питания впрок исчерпалась в медиапространстве России уже к полудню.

Как оказалось, опрос всего лишь 1611 респондентов провел на такой уж и лидирующий отечественный онлайн-сервис по покупкам. Ужас на российских граждан не удалось нагнать, только клики и переходы на публикации СМИ.

Локдауна в России не планируется, магазины переполнены товарной и продовольственной продукцией. Да и розничные продажи в этом году в стране скромные, как и доходы граждан.

Россия давно является мощнейшей мировой продовольственной державой. Продуктов питания хватит всем с избытком.

Все слухи и квазивыводы о возможных закупках впрок — всего лишь локальный шум пиарщиков сервиса, поделившимся сомнительным эксклюзивом с федеральным СМИ», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что жители России начали закупать товары первой необходимости и продукты питания впрок из-за ситуации с COVID-19.

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