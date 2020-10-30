Рязань, , 14:28 — REGNUM 700 контрольных мероприятий по соблюдению масочного режима провели в октябре 2020 года сотрудники управлений Роспотребнадзора МВД Рязанской области. К административной ответственности привлекли 52 нарушителя, рассказали ИА REGNUM 30 октября в региональной оперативной рабочей группе.

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Из общего числа рейдовых мероприятий 300 провели на территориях торговых организаций. К мониторингу пассажироперевозок на объектах железнодорожного транспорта привлекались сотрудники транспортной прокуратуры. По оценке специалистов, соблюдение масочного режима в общественном транспорте составляет около 65%, на предприятиях торговли, включая торговые центры — 60%. За нарушение масочного режима составлено 52 протокола, суды назначили им штрафы на общую сумму 447,5 тысяч рублей. Пяти юрлицам, допустивших нарушения режима, вынесены решение о приостановлении деятельности.

Кроме того, в Рязанской области возбуждено 60 административных дел в отношении граждан, которые после прибытия из-за границы не прошли тестирование на коронавирус и не внесли результаты исследований на портал госуслуг.