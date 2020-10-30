Москва, , 14:26 — REGNUM В пятницу, 30 октября, Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» в Театре МДМ (Московский дворец молодежи) с театральной компанией «Бродвей Москва» провели второй модуль уникальной образовательной программы «Развитие аутентичного лидерства через театр компетенций», в которой использованы театральные техники и практики для формирования собственного аутентичного стиля лидерства у слушателей. Они познакомятся с мюзиклом и посмотрят премьеру Театра МДМ «Шахматы».

Участниками первого модуля программы были победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России». Среди слушателей второго модуля в театре порядка 50 участников 10 конкурсов и проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», а всего в онлайн и офлайн форматах программы 68 человек. Они представляют девять российских регионов.

«В рамках очного дня обучения участники смогут погрузиться в атмосферу театральной жизни и познакомиться с интересными людьми, узнать о театральных техниках и практиках, которые помогут им сформировать собственный аутентичный стиль. Наша программа проходит на площадках театров-партнеров. Первый модуль «Театра компетенций» проходил в «Геликон-опере» и был посвящен самопознанию, освоению основных концепций, подходов, инструментов и техник, формирующих аутентичное лидерство. Второй модуль — «Таланты и команды» — посвящен раскрытию индивидуального потенциала каждого участника, а также формированию команд и командных ролей для общего проекта. Слушатели познакомятся с мюзиклом, который максимально структурирован, и импровизацией, в которой нет ни режиссера, ни драматурга, а актеры прямо на сцене придумывают спектакль. Ведь именно так иногда приходится выстраивать свои команды — зачастую на ходу», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По итогам второго модуля программы участники получат сертификат и методологию, которая поможет им развивать и поддерживать свои социальные проекты. Также по итогам работы во время модуля участники смогут применить театральные техники и методики — создать и затем показать на сцене свою собственную постановку. Для подготовки сценария и постановки участникам будут предложены три социальных проекта клуба Лидеров России «Эльбрус»: «Уроки лидерства», «Финансовая грамотность» и «Моя родная школа». По итогам модуля участники, используя импровизационные театральные техники, представят на сцене Мастерской управления «Сенеж» постановки новелл по мотивам проектов.

«Первый день модуля был посвящен работе с социальными проектами. В онлайн-формате участники прошли подготовку к методологической сертификации по социальным проектам клуба «Эльбрус»: «Уроки лидерства», «Финансовая грамотность», «Моя родная школа». Сейчас в Театре МДМ слушатели узнают, как организована работа творческой труппы в театре — как выстроен процесс создания музыкально-театрального произведения с позиции продюсера, дирижера, режиссера и рекламной службы мюзикла. И завершится работа импровизацией — сценической постановкой, где на основе полученных в рамках модуля навыков наши слушатели сделают собственное представление», — пояснила проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина.

Она уточнила, что организаторы второго модуля предприняли дополнительные меры для обеспечения безопасности здоровья слушателей. Второй модуль «Театра компетенций» проходит в смешанном — онлайн и офлайн формате.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа «Театр компетенций» включает в себя три очных модуля, каждый из которых будет проходить в одном из московских театров-партеров.

Напомним также, что Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ — Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior».

В рамках деятельности АНО «Россия — страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр — Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.