Санкт-Петербург, , 14:32 — REGNUM В Санкт-Петербурге для больных с COVID-19 открывается еще один павильон в выставочном комплексе «Ленэкспо». Временный инфекционный госпиталь в павильоне №7 на Наличной улице примет пациентов с легкой формой болезни и тех, кто не может находиться дома в изоляции из-за того, что проживает с малолетними детьми, пожилыми родственниками или в коммунальных квартирах.

Госпиталь в «Ленэкспо» Елена Молчанова © ИА REGNUM

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Как сообщили 30 октября в пресс-службе Смольного, в павильон №7 также будут госпитализировать из больниц на долечивание пациентов, требующих постоянного медицинского наблюдения. Таким образом резервы временного госпиталя в «Ленэкспо» позволят снизить нагрузку на городские медицинские стационары, в которых оказывают помощь пациентам в средне-тяжелом и тяжелом состоянии.

«В павильоне всё готово для начала работы. Здесь развернуты 1000 коек. Условия размещения удовлетворяют необходимым требованиям. Пациенты имеют спальное место, обеспечены качественным питанием и круглосуточным медицинским наблюдением», — пояснил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

В весенне-летний период в госпитале «Ленэкспо» была оказана медицинская помощь 1768 больным. При подготовке к возобновлению работы павильона №7 учтены все ранее поступившие замечания, обновлены вентиляция, освещение, отопление, отремонтированы душевые.

Сейчас в Петербурге пациентов с COVID-19 принимают 17 стационаров, развернуты 7713 коек, из которых свободно 1625 коек (21%). За 29 октября в городе на Неве выявлен 801 случай заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализированы 639 человек, выписаны 424 человека.

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