Уфа, , 14:27 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров в целом одобрил программу развития города Уфы. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, 29 октября прошло рабочее совещание по подготовке к празднованию 450-летия Уфы, которое пройдет в 2024 году. Программу развития столицы Башкирии представил заведующий учебно-научной лабораторией «Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» МГУ имени Ломоносова Сергей Капков.

По его словам, программой предусмотрено строительство новых социальных объектов, благоустройство 24 общественных пространств, а также перепрофилирование исторической застройки. Помимо этого предусмотрены проект развития новой набережной реки Белой, установка новых памятников и разработка маршрутов, которые будут связывать ключевые места притяжения горожан. Отмечается, что проект был разработан при участии Московского центра урбанистики.

Глава Башкирии Радий Хабиров подтвердил намерение работать с данным центом, поскольку «такой свежий взгляд на Уфу» это то, что нужно. А 450-летие города должно послужить толчком для его развития, отметил он.

При этом Хабиров сообщил, что не со всеми элементами предложенной концепции руководство Башкирии согласно, поэтому не все предложения войдут в итоговый проект. При этом он выказал уверенность в том, что процентов на 80 ее можно будет реализовать.

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