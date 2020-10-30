* ИГ — запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 14:20 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесен приговор уроженцу Северной Осетии Магомеду Яубатырову. Южный окружной военный суд признал его виновным в финасировании терроризма и отправил его на 13 лет в исправительную колонию строгого режима, сообщили 30 котября в пресс-службе суда.

Ранее Яубатыров уже был осужден Верховным судом Северной Осетии. Настоящее наказание назначено обвиняемому путем частичного сложения предыдущего наказания от 20 мая 2019 года.

Установлено, что 27 ноября 2017 года Яубатыров перевел 49,5 тыс. рублей члену международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В этот момент житель РСО-Алании находился в городе Симферополе, а счет, на который он перевел деньги, указали ему посредники. Сам подсудимый в ходе судебного заседания своей вины не признал.

Поскольку приговор в законную силу еще не вступил, он может быть обжалован в апелляционном военном суде.