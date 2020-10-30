Москва, , 14:20 — REGNUM Действительно, исследование покупательского спроса в России в текущем календарном году приводит к весьма неординарным выводам. Поведение потребителей в последние 10 месяцев 2020 года можно уложить в синусоиду, при этом амплитуда колебаний которой различна на разных участках горизонта анализа, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Красильникова.

Очередь в магазин в торговом комплексе после снятия ограничений в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«Начало года характеризовалось постновогодними покупками, соответствующими тенденциям последних десяти (или даже двадцати) лет. Разве что январь 2015 год характеризовался всплеском возвратов в магазины крупной бытовой техники, купленной в декабре 2014 года на фоне резкого обесценивания национальной валюты (или же увеличением предложения на Avito, Ula), и не составлял общего тренда с начала «нулевых».

Информация о карантине в Китае в связи с угрозой COVID-19 в январе-феврале 2020 года еще не воспринималась населением России как импульс к покупкам «ассортимента апокалипсиса» в силу специфики отношения к информации внешнего мира (явившегося следствием и мощности информационного потока, и его разнородности в последние пять лет).

Мартовские ультра-всплески спроса на потребительские товары длительного хранения характеризовались историческими тенденциями «смутного времени»: гречка, консервы, алкоголь, туалетная бумага.

При этом весеннее поведение потребителей не отличалось рациональностью («берем, что есть на полках — на всякий «пожарный», вдруг подорожает»).

Апрель, май стали временем осознанно-ограниченного спроса с учетом принятия потребителем экономико-эпидемиологической ситуации в условиях нерабочих дней и опасений резкого снижения своих настоящих и будущих доходов.

Лето 2020-го можно назвать «маленькой жизнью» уставшего от эпидемиологического страха и многих ограничений потребителя, который реализовал в июне, июле и августе отложенный спрос и на товары, и на услуги.

Сентябрь, октябрь пандемии внес свои корректировки в иллюстрацию поведения нашего потребителя, который уже прожил полгода в реалиях пандемии.

С одной стороны, это человек, который уже пережил внешний страх (в силу мощного потока информации и большой степени неизвестности в отношении коронавируса и будущего).

С другой стороны, это внутренний страх (в силу близости болезни, увеличившегося количества случаев как самого COVID-19, так и потерь родных и друзей от него).

Поэтому этой осенью потребительский спрос стал более рациональным, осознанным (по сравнению с весной 2020-го), характеризующимся всплесками востребованности товаров согласно «рецепту жизни» (или «рецепту выживания») в условиях пандемии», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты считают, что у граждан РФ нет ни малейших оснований для того, чтобы начинать активно закупаться продуктами питания или товарами первой необходимости.

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