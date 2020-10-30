Москва, , 14:19 — REGNUM Составлен список из пяти наиболее популярных станций метро Москвы для пересадок с Московскими центральными диаметрами. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

В топ-5 вошли «Беговая», «Славянский бульвар», «Царицыно», «Тушинская» и «Текстильщики».

Всего, рассказали в департаменте, на МЦД работают 20 пересадочных станций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве Таганско-Краснопресненской линии метро требуется разгрузка, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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