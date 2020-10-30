Москва, , 14:21 — REGNUM В Москве в возрасте 56 лет скончался главный дирижер и музыкальный руководитель санкт-петербургского Михайловского театра Александр Ведерников. Об этом 30 октября сообщает портал Classical Music News.

При этом причины смерти дирижера в настоящее время не сообщаются.

Отметим, Александр Ведерников родился 11 января 1964 в известной музыкальной семье и в 1988 году окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского, а затем ее аспирантуру. В период 1988—1990 годы работал в Московском музыкальном театре им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. В 1988—1995 годах был ассистентом главного дирижера и вторым дирижером Симфонического оркестра им. П. И. Чайковского.

В 1995 году им был основан симфонический оркестр «Русская филармония» и до 2004 года Ведерников был его художественным руководителем и главным дирижером. В 2001—2009 годах был музыкальным руководителем и главным дирижёром Большого театра. В 2009—2018 годах стал главным дирижёром Симфонического оркестра Оденсе. С сентября 2018 года — главный дирижёр Датской королевского оперы. С февраля 2019 года был музыкальным руководителем и главным дирижёром Михайловского театра.

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