Санкт-Петербург, , 14:21 — REGNUM Хотя осенние каникулы в Ленинградской области продлены еще на неделю, за счет так называемых «дней здоровья», но после 9 ноября все учащиеся региона вернутся за парты и продолжат обучение в очной форме. Об этом 30 октября заявил председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов в ходе заседания регионального штаба по коронавирусу.

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Напомним, ранее комитет по образованию Ленобласти объявил о том, что учащиеся общеобразовательных учреждений вернутся за парты не 4 ноября, а 9-го числа. До этого времени 5, 6 и 7 ноября для школьников будут организованы спортивные занятия на свежем воздухе, дистанционные беседы о профилактике COVID-19 и о здоровом образе жизни. Таким образом занятия по расписанию в эти дни отменяются.

Кроме того, в обладминистрации отметили, что после затянувшихся осенних каникул школы Ленинградской области не планируют переводить на дистанционное обучение.

«Ситуация в школах стабильная, основания для дистанционного обучения нет», — пояснил чиновник.

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Также в обычном режиме будут работают все детские сады во всех зонах региона. Никаких ограничений по количеству детей в группах или по приему в группы детей только работающих родителей вводить не планируется.

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