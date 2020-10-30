Москва, , 14:10 — REGNUM Председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает, что штраф в размере одной тысячи рублей вполне адекватный за отсутствие медицинской маски в общественных местах.

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"Штраф должен быть не такой, чтобы подрывать семейный бюджет, но такой, чтобы все-таки было неприятно его платить. Размер тысячи рублей вполне кажется адекватным», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, обязательное ношение маски ввели в Москве с 12 мая. Мера связана с необходимостью противодействия распространению коронавируса. Штраф за несоблюдение составляет пять тысяч рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что эпидемиологическая ситуация в столице стабилизировалась — в последние два дня госпитализировали меньше пациентов, чем выписали из стационаров.

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