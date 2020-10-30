Ницца, Франция, , 14:18 — REGNUM Сотрудники полиции установили личности лиц, погибших во время нападения в Ницце 29 октября, совершенного 21-летним выходцем из Туниса. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает Le Figaro.

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По данным французской полиции, в результате нападения погибли женщина 60 лет, мать нескольких детей бразильского происхождения и служитель собора Нотр-Дам, рядом с которым произошла атака.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября три человека погибли в результате нападения возле базилики Нотр-Дам в Ницце. Пострадали еще несколько человек.

После теракта в Ницце премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о террористической угрозе на всей территории страны.

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