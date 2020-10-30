Тюмень, , 14:07 — REGNUM Глава Тюмени Руслан Кухарук был возмущён решением департамента дорожной инфраструктуры ликвидировать велодорожку на улице Ямской, так как она проложена по тротуару с мешающими проезду водосточными желобами. Об этом сообщает портал 72.ru.

Руслан Кухарук сам является велосипедистом и испытал на себе проблему мешающих проезду желобов. Причём по его уверению, убрать велодорожку нельзя, так как она вписана в общегородскую сеть.

«Я не только как глава города встрепенулся, но и как велосипедист», — отметил мэр Тюмени.

Руслан Кухарук дал обещание закрыть лотки чугунными решётками и сделать велодорожку удобной.

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