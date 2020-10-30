Ярославль, 30 октября 2020, 14:06 — REGNUM Ярославская область в течение пяти лет получит более пяти миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
На эти деньги региональные власти планируют построить более 60-ти новых модульных зданий поликлиник, амбулаторий и ФАПов, отремонтировать более 250-ти зданий медицинских организаций и ️закупить более 7 тысяч единиц оборудования. Также планируется ️приобрести 175 автомобилей для доставки медработников к пациентам, живущим в удаленных населенных пунктах, и 14 машин скорой помощи.
Читайте ранее в этом сюжете: Ярославцы получат бесплатные лекарства от COVID-19