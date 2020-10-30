Москва, , 14:25 — REGNUM Исследование агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe, согласно которому около трети россиян якобы готовятся к введению новых ограничительных мер из-за пандемии, а часть из них начали закупать товары впрок, вызвало обсуждение в интернете. Пользователи выразили своё мнение 30 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

»Если и закупают, то только из-за того, что ждут большого подорожания. Весной рассказывали о переизбытке сахара и закрытии трёх заводов в Башкирии. За три месяца стоимость увеличилась почти в полтора раза!», — поделился Валерий В.

Часть пользователей оказалась уверена, что люди действительно стараются закупаться товарами впрок. По их мнению, это связано с тем, что цены на товары растут и люди, видя данную тенденцию, решают получить товары как можно скорее.

«Скупают товары первой необходимости и продукты…, оптовики и сети катастрофически завышают цены», — пишет Любовь Н.

Другие комментаторы отметили, что не стоит обвинять в данной тенденции владельцев магазинов. По их видению, товары, которыми запасаются люди, являются представителями дешёвого сегмента, а значит, это не приносит существенной прибыли владельцам торговых точек.

«Не думайте, что сети выигрывают от скупки «дешманских» товаров, которые нацелены только на привлечение внимания покупателя в магазины, но никак не на решающую прибыль. Когда весной народ ломился скупать макароны и гречу, например, в Атаке тормозили выкладку товаров, ибо логистика данной категории дороже. А более дорогой и доходный товар народ не брал. Опять же пересчитывать цены на «дешман» — тоже не выгодно. Есть понятие быстрых и долгих денег. Быстрые деньги — это на потребности, долгие — в кубышку. Магазины не стремятся потратить все быстрые деньги покупателя на аукционный товар», — считает пользователь Доусал.

Другие пользователи считают, что несмотря на желание части граждан России закупаться впрок, тем не менее, это не должно создать дефицит на рынке. По их мнению, ситуация с «нехваткой» товаров может быть только временной, а связано это может быть с долгим перемещением товаров со складов в розничные сети.

«Опять нагнетание обстановки, продуктов и товаров более, чем достаточно. Наоборот товарооборот упал из-за неплатежеспособности части населения. Склады забиты и их надо разгружать. Чтобы не портились продукты их надо сплавить населению, поэтому и создается мнимый ажиотаж», — написал пользователь «Светляк 1000вт».

Напомним, 30 октября агрегатор объявлений «Юла» и агентство ResearchMe опубликовали исследование, согласно которому около трети жителей страны готовятся к введению новых ограничительных мер из-за пандемии, а часть из них начали закупать товары впрок.